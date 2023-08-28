Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 28 августа 2023Мир

Путин поразил Шольца и Макрона во время телефонного разговора

Bild: Путин поразил Шольца и Макрона во время телефонного разговора

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поразились тому, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора в марте 2022 года не обратил внимания на многочисленные санкции, введенные против России. Об этом пишет Bild.

«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их», — приводит издание слова немецкого политика, сказанные в беседе с французским лидером.

По словам Макрона, Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому кризису, а именно демилитаризация и денацификация страны.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся, «когда это будет полезно». Макрон также рассказал, что прежде он обсуждал с главой России необходимость перестройки геополитической архитектуры Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    В России захотели создать единого трейдера удобрений

    Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

    Макрон назвал условие достижения устойчивого мира на Украине

    Опубликован трейлер продолжения популярного сериала нулевых

    Экс-министра экономики России госпитализировали

    Сыгравшая Женю Васнецову актриса появится в продолжении «Папиных дочек»

    Россиянин открыл стрельбу по судебным приставам и поджег свой автомобиль

    Собчак смутила фанатов нарядом с глубоким декольте

    Стюардессы устроили фотосессию на крыле самолета и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости