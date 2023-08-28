Bild: Путин поразил Шольца и Макрона во время телефонного разговора

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поразились тому, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора в марте 2022 года не обратил внимания на многочисленные санкции, введенные против России. Об этом пишет Bild.

«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их», — приводит издание слова немецкого политика, сказанные в беседе с французским лидером.

По словам Макрона, Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому кризису, а именно демилитаризация и денацификация страны.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся, «когда это будет полезно». Макрон также рассказал, что прежде он обсуждал с главой России необходимость перестройки геополитической архитектуры Европы.