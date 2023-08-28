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20:58, 28 августа 2023Среда обитания

Десятки тысяч перелетных птиц предпочли свалки теплым краям

The Guardian: тысячи птиц решили питаться на свалке в Испании и не улетать на юг

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Десятки тысяч аистов, черных коршунов и стервятников решили остаться на юге Испании и питаться на свалке вместо того, чтобы лететь на зимовку в Африку. О необычном предпочтении перелетных птиц рассказали орнитологи, пишет The Guardian.

Испанское орнитологическое общество Birdlife (SEO Birdlife) насчитывает стабильную популяцию аистов в приблизительно 37 тысяч особей рядом со свалкой в муниципалитете Лос-Барриос, недалеко от города Кадис. На этот полигон сбрасывают отходы 400 тысяч человек, которые проживают в окрестностях Гибралтарского пролива.

По словам специалистов, до недавнего времени белые аисты перелетали через пролив и зимовали в Африке. Когда свалки разрослись, птицы сочли нецелесообразным совершать 3000-километровое путешествие, так как смогут найти на полигонах достаточное количество пищи.

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«Птицы часто питаются со свалок, но то, что мы видим, — это изменение в миграционном поведении, особенно в случае белых аистов», — отметил представитель SEO Birdlife Хесус Пинилья.

Однако, питаясь на свалках, животные поглощают микропластик и частицы тяжелых металлов, а потом распространяют эти загрязнения на сельскохозяйственные территории, что негативно сказывается на урожаях, предупредил эксперт. Орнитологи предполагают, что на поведении птиц сказались также жара и длительная засуха — аисты, которым для размножения и питания нужны водно-болотные угодья, могли произвести на свет меньше молодых особей.

Ранее исследователи заметили изменение в поведении белых медведей на фоне таяния ледников. По словам специалистов, эти животные стали чаще спариваться с кровными родственниками, чтобы выжить в условиях климатического кризиса.

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    Нина Ташевская
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