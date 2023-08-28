Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 28 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении ракетной атаки около Крыма

Минобороны России заявило о пресечении атаки крылатой ракетой около Крыма
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

28 августа около 11:30 по московскому времени была пресечена попытка атаки со стороны Украины в районе Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

В этот же день глава республики Сергей Аксенов сообщал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать полуостров двумя разведывательными беспилотными летательными аппаратами. Позднее факт попытки удара со стороны Украины подтвердили в Минобороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего сотрудника американского генконсульства обвинили в сборе данных об СВО для США. Что рассказали в ФСБ о его деле?

    Американский штат предупредили о надвигающемся урагане

    Усик ответил на обвинения в нечестной борьбе со стороны тренера Дюбуа

    После массовой драки рабочих Wildberries возбудили уголовное дело

    Названа стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью

    Синоптик дала москвичам прогноз погоды на 1 сентября

    Минобороны сообщило о пресечении ракетной атаки около Крыма

    56-летняя Сальма Хайек поплавала в купальнике в море

    Москвичам предрекли наступление нестандартной погоды

    Пожар в жилом доме под Москвой локализовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости