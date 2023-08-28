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11:19, 28 августа 2023Россия

Минобороны подтвердило попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками

Минобороны: пресечена попытка ВСУ атаковать Крым дронами самолетного типа

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым с помощью беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что средства ПВО уничтожили два дрона самолетного типа — они пытались совершить теракт по объектам на территории России.

О попытке ВСУ атаковать Крым ранее сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Утром в понедельник, 28 августа, Украина также пыталась атаковать Брянскую область. По сообщению Минобороны, в Брянской области системы ПВО сбили два беспилотника.

Средства ПВО сработали и близ Москвы. Там в районе Люберец Московской области был также уничтожен дрон самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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    Анастасия Шейкина
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