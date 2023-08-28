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17:31, 28 августа 2023Силовые структуры

В ЛНР боец ВСУ получил срок за обстрел жилых домов

В ЛНР боец ВСУ получил 14 лет строгого режима за выстрел в жилой дом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) к 14 годам колонии строгого режима приговорили бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жестокое обращение с гражданским населением и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом в понедельник, 28 августа, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, 20 мая 2022 года боец 15-й механизированной бригады ВСУ находился на крыше здания на проспекте Космонавтов в городе Северодонецк, откуда он из гранатомета выстрелил в многоквартирный жилой дом, что привело к взрыву осколочной гранаты и разрушению стен, потолка и окон. Следствие установило, что осужденный стрелял, желая разрушить объект гражданской инфраструктуры и уничтожить имущество мирных жителей.

24 августа Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Босовича к 16 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей.

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    Владимир Седов
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