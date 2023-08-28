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03:09, 28 августа 2023Мир

В Сербии опровергли присоединение страны к «Крымской платформе»

В МИД Сербии опровергли присоединение страны к «Крымской платформе»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Участие премьер-министра Сербии Аны Брнабич в форуме «Крымская платформа» не означало присоединения и подписания итоговой декларации. Это является неприемлемым для страны. Об этом заявил глава МИД республики Ивица Дачич, передает телеканал Pink TV.

«Сербия не присоединилась к "Крымской платформе" и декларации, премьер-министр приняла участие в работе этого собрания путем видеообращения», — подчеркнул дипломат.

По словам министра, текст декларации «выходит за пределы приемлемых для нас границ».

Во время своего видеообращения Ана Брнабич заявляла также о том, что Белград готов оказать поддержку Киеву в вопросах евроинтеграции, а также принять участие в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что Хорватия захотела передать Украине в ближайшее время пакет военной помощи на 30 миллионов евро. Об этом рассказал хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, выступая на форуме «Крымская платформа» в Киеве. По его словам, Хорватия и дальше будет вместе с Украиной.

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    Марина Совина
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