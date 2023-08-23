Хорватия пообещала Украине новый пакет военной помощи

Премьер Хорватии Пленкович: скоро передадим Украине пакет военной помощи

Хорватия пообещала передать Украине в ближайшее время пакет военной помощи на 30 миллионов евро. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, выступая на форуме «Крымская платформа» в Киеве, пишет ТАСС.

Пленкович сказал, что в ближайшее время будет принято решение о выделении военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это означает, что наша поддержка носит не только риторический характер, она является конкретной и дружественной и будет последовательной столько, сколько потребуется», — пообещал он.

«Хорватия вместе с Украиной», — сказал он в завершение своей речи.

Ранее стало известно, что Финляндия начала подготовку нового, 18-го по счету, пакета военной помощи Украине.