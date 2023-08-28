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11:48, 28 августа 2023Россия

Минобороны заявило о занятии опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось о занятии опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские штурмовые подразделения на купянском направлении заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев и разгромили до роты противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, его цитирует ТАСС.

«На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий. В ходе боя овладели опорным пунктом, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины "Козак"», — заявил представитель Минобороны.

Он отчитался, что на этом же направлении отражено девять контратак противника, российские военнослужащие нанесли 13 ударов по скоплению живой силы подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении в течение суток российские войска отразили 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Противник был отброшен в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР).

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    Анастасия Шейкина
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