В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

Глава ДНР Пушилин: ВСУ под Красным Лиманом попытались контратаковать 12 раз

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую ночь 12 раз пытались вести контратаки на позиции Российской армии, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские части пытались отбить позиции, занятые российскими войсками в населенных пунктах Ягодное, Новоселовское, Надежда, Ямполовка.

«Наши подразделения выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику», — рассказал Пушилин.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе Красного Лимана обнаружен батальон украинского спецназа «Железные волки», действующий в качестве заградотряда и карательного подразделения.