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10:02, 28 августа 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

Глава ДНР Пушилин: ВСУ под Красным Лиманом попытались контратаковать 12 раз

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую ночь 12 раз пытались вести контратаки на позиции Российской армии, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские части пытались отбить позиции, занятые российскими войсками в населенных пунктах Ягодное, Новоселовское, Надежда, Ямполовка.

«Наши подразделения выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику», — рассказал Пушилин.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе Красного Лимана обнаружен батальон украинского спецназа «Железные волки», действующий в качестве заградотряда и карательного подразделения.

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    Алевтина Запольская
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