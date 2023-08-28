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02:19, 30 августа 2023Россия

Россиянам назвали наиболее радиоактивные вещи в квартире

Профессор Шамин: наполнитель кошачьего туалета может излучать радиацию

Фото: Patrick Perkins / Unsplash

Радиоактивными предметами в квартире при недобросовестном производстве могут быть овощи, фрукты, глянцевые журналы, а также наполнитель кошачьего туалета. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По словам специалиста, радиация и ее воздействие — один из самых сильных страхов современности.

«Основной способ попадания радионуклидов в биосферу связан с техногенной деятельностью человека. Многие опасаются, что радиация может исходить от продуктов питания. Действительно, существует своеобразный рейтинг продуктов, способных "доставить" в человеческий организм радионуклиды. Это злаки, молоко, картофель, овощи и фрукты, грибы, черника и клюква, морепродукты», — сообщил он.

Но говорить о какой-то серьезной ядерной угрозе для среднестатистического россиянина от употребления молока или яблок не приходится — при условии, что товар приобретен у добросовестного продавца, имеет необходимые сертификаты качества

Роман Шаминпрофессор РТУ МИРЭА

Также потенциальной «радиоактивностью» обладают и некоторые привычные вещи, рассказал Шамин.

«Например, глянцевые журналы. При производстве глянца используется каолин — особый вид глины. Он способен удерживать радиоактивные элементы, например, уран и торий. Источником радиации является и хрустальная посуда, если в ней есть свинец», — перечислил он.

Самым же неожиданным для многих радиоактивным предметом в доме специалист назвал наполнитель для кошачьего туалета, в составе которого есть бентонитовая глина.

«Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель», — сообщил он.

При этом стоит отметить, что перечисленные продукты и вещи при условии их качественного изготовления и разумного потребления не представляют опасности для здоровья человека или домашних питомцев

Роман Шаминпрофессор РТУ МИРЭА

«Если у вас возникли сомнения в безопасности предмета, можно обратиться в Роспотребнадзор для проведения измерений», — заключил Шамин.

Ранее онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что использование в быту едкой бытовой химии может стать одной из причин развития рака. По ее словам, стоит убедиться, что в химии нет асбеста, мышьяка, бензола, бериллия, кадмия и других вредных веществ.

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    Алена Шевченко
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