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19:40, 14 июля 2023Забота о себе

Врач предупредила о риске рака из-за фанатичной уборки

Онколог Вахабова: использование едкой бытовой химии может стать причиной развития рака

Фото: Tanyastock / Shutterstock / Fotodom

Использование в быту едкой бытовой химии может стать одной из причин развития рака, рассказала онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова. О возможной связи болезни и фанатичной уборки она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь, врач призывает внимательно изучать состав чистящих средств, так как в некоторых из них могут содержаться канцерогены. По ее словам, бытовую химию тщательно проверяют, и все же стоит убедиться, что в ней нет асбеста, мышьяка, бензола, бериллия, кадмия и других вредных веществ.

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Юлия Вахабоваонколог

По словам Вахабовой, чтобы риск развития рака увеличился, воздействие химических средств на организм должно быть регулярным и длительным. Чтобы минимизировать основные факторы риска, она рекомендовала обходиться без едкой бытовой химии, а также отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, избегать влияния токсических веществ и радиации (в том числе солнечной).

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«Не стоит забывать, что не все факторы риска можно исключить. Например, всем людям старше 45 лет надо тщательно следить за здоровьем: женщинам проходить регулярные обследования у маммолога и гинеколога, мужчинам посещать проктолога. Также всем необходимо делать гастроскопию, колоноскопию и КТ легких», — подвела итог врач.

Ранее врач Дженн Симмонс перечислил вызывающие рак продукты. Среди них он назвал копчености.

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    Вера Владзиевская
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