Москвич на электросамокате сбил девушку, был избит и попал на видео

Москвич на электросамокате сбил девушку и был избит у Большого Устьинского моста

В районе Большого Устьинского моста в Москве 23-летний водитель электросамоката оказался избит, так как он сбил девушку, которая шла по дороге. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как группа из двух мужчин и одной девушки идет по мосту. Когда россиянку задевает электросамокатчик, двое мужчин, которые ее сопровождали, подходят к водителю самоката и начинают его бить. Один из них выбрасывает самокат в реку, затем избиение 23-летнего москвича продолжается.

По данным авторов канала, девушка, на которую наехал москвич на самокате, шла в компании мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Сразу же после наезда водитель электросамоката спросил у пострадавшей о ее самочувствии, но его все равно избили.

23-летний житель столицы, на которого напали неизвестные, обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками двух мужчин. Данных о состоянии пострадавшей девушки и парня не приводится.

Ранее в Сочи мужчина на электросамокате сбил беременную женщину на пешеходном переходе и попал на видео. Следователи возбудили уголовное дело.