Российского девятиклассника задержали за подготовку теракта на рынке

В Красноярске задержали школьника, готовившего теракт на рынке

В Красноярске задержали ученика девятого класса, готовившего теракт на городском рынке. Об этом в понедельник, 28 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, ФСБ задержала российского школьника в момент получения компонентов взрывного устройства, которые он заказал в интернете. Передача товара должна была пройти в кафе на Кишиневской улице, но вместо продавцов юного террориста ждали оперативники ФСБ. Задержанному 16 лет, он ученик местной гимназии.

При обыске дома у юноши нашли химические вещества и дымовые шашки. Суд выдал санкцию на арест подростка. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

17 августа стало известно, что в ЛНР двое россиян получили сроки за подготовку теракта.