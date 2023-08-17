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14:44, 17 августа 2023Силовые структуры

Двое россиян получили сроки за подготовку теракта

Двое россиян получили сроки за подготовку теракта в ЛНР

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Обвиняемых в подготовке теракта в Луганской Народной Республике (ЛНР) Артема Крикунова и Антона Малышева приговорили к исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Малышева признали виновным по четырем статьям, он получил срок семь лет. Крикунов обвинялся по трем статьям и был приговорен к пяти годам лишения свободы.

По данным следствия, 12 марта 2022 года Малышев, находясь в ЛНР и имея при себе гранаты, электродетонаторы, взрывчатое вещество, договорился с Крикуновым о совершении теракта. Для этого они хотели использовать перечисленные предметы, которые хранили в погребе. 4 и 5 апреля 2022 года силовикам удалось их задержать. Позднее следователи выяснили, что в августе 2021 года Малышев незаконно купил наркотики для личного употребления.

Подсудимые свою вину признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Ранее Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор двоим несовершеннолетним неонацистам, готовившим теракт в паспортно-визовом центре Новосибирска.

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