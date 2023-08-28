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18:43, 28 августа 2023Ценности

Раскрыта модная замена шапкам

Стилистка Анастасия Хохлова назвала капор модной заменой шапкам на осень

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Анастасия Хохлова раскрыла модную замену шапкам на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Альтернативной может послужить капор — головной убор, который представляет собой комбинацию шляпы и чепца. По мнению эксперта, в отличие от балаклавы названная вещь смотрится аккуратно и женственно.

«Есть теплые капоры. Также можно найти модели, которые сшиты вместе с воротником», — пояснила собеседница издания.

В апреле российская стилистка Александра Симачева назвала модную замену джинсам весной 2023 года. Актуальной альтернативой штанам из денима в текущем сезоне стали брюки карго, заявила специалистка. Данный предмет гардероба также является универсальным, пояснила она, посоветовав сочетать его с остроносыми туфлями.

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    Мария Винар
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