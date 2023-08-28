Раскрыта модная замена шапкам

Стилистка Анастасия Хохлова назвала капор модной заменой шапкам на осень

Стилистка Анастасия Хохлова раскрыла модную замену шапкам на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Альтернативной может послужить капор — головной убор, который представляет собой комбинацию шляпы и чепца. По мнению эксперта, в отличие от балаклавы названная вещь смотрится аккуратно и женственно.

«Есть теплые капоры. Также можно найти модели, которые сшиты вместе с воротником», — пояснила собеседница издания.

В апреле российская стилистка Александра Симачева назвала модную замену джинсам весной 2023 года. Актуальной альтернативой штанам из денима в текущем сезоне стали брюки карго, заявила специалистка. Данный предмет гардероба также является универсальным, пояснила она, посоветовав сочетать его с остроносыми туфлями.