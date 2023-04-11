Российская стилистка назвала модную замену джинсам

Стилистка Александра Симачева назвала брюки карго модной заменой джинсам весной

Российская стилистка Александра Симачева назвала модную замену джинсам весной 2023 года. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

Актуальной альтернативой штанам из денима в текущем сезоне стали брюки карго, заявила специалистка. Данный предмет гардероба также является универсальным, пояснила она, посоветовав сочетать его с остроносыми туфлями или слингбэками (туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»).

В то же время подобные изделия можно сочетать с кроп-топами и пиджаками свободного кроя, светлыми рубашками и украшениями. При этом создать женственные образы поможет комбинация с кардиганами, балетками и сабо, отметила собеседница издания.

Ранее журналисты Page Six перечислили самые трендовые модели обуви, которые вновь обрели популярность в 2023 году благодаря знаменитостям. В первую очередь авторы призвали читателей обратить внимание на тапки бренда Birkenstock, в которых неоднократно появлялись на публике модель Кендалл Дженнер, а также актрисы Шарлиз Терон и Риз Уизерспун. Кроме того, актуальными текущей весной стали босоножки через палец.