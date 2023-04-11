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16:10, 11 апреля 2023Ценности

Российская стилистка назвала модную замену джинсам

Стилистка Александра Симачева назвала брюки карго модной заменой джинсам весной

Фото: Anna Zhuk / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Александра Симачева назвала модную замену джинсам весной 2023 года. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

Актуальной альтернативой штанам из денима в текущем сезоне стали брюки карго, заявила специалистка. Данный предмет гардероба также является универсальным, пояснила она, посоветовав сочетать его с остроносыми туфлями или слингбэками (туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»).

В то же время подобные изделия можно сочетать с кроп-топами и пиджаками свободного кроя, светлыми рубашками и украшениями. При этом создать женственные образы поможет комбинация с кардиганами, балетками и сабо, отметила собеседница издания.

Ранее журналисты Page Six перечислили самые трендовые модели обуви, которые вновь обрели популярность в 2023 году благодаря знаменитостям. В первую очередь авторы призвали читателей обратить внимание на тапки бренда Birkenstock, в которых неоднократно появлялись на публике модель Кендалл Дженнер, а также актрисы Шарлиз Терон и Риз Уизерспун. Кроме того, актуальными текущей весной стали босоножки через палец.

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Алина Гостева
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