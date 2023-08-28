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08:37, 28 августа 2023Силовые структуры

Двух фигурантов дела об отравлении московской шаурмой арестовали

Суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы взял под стражу двух человек по делу о массовом отравлении людей шаурмой и курицей-гриль в бистро на улице Софьи Ковалевской, сообщает РИА Новости.

Мужчин по фамилиям Кахраманов и Акопов арестовали по подозрению в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц») УК РФ. Им грозит до шести лет заключения.

С 20 по 25 августа едой в бистро отравилось 35 человек, 28 из них были госпитализированы в инфекционные стационары. Врачи подтвердили 16 заболевшим сальмонеллез.

Ранее сообщалось, что во Владимире задержали 46-летнего жителя Московской области по аналогичной статье.

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    Илона Палей
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