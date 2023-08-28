Силовые структуры
Двух фигурантов дела об отравлении московской шаурмой арестовали
Суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
Савеловский суд Москвы взял под стражу двух человек по делу о массовом отравлении людей шаурмой и курицей-гриль в бистро на улице Софьи Ковалевской, сообщает РИА Новости.
Мужчин по фамилиям Кахраманов и Акопов арестовали по подозрению в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц») УК РФ. Им грозит до шести лет заключения.
С 20 по 25 августа едой в бистро отравилось 35 человек, 28 из них были госпитализированы в инфекционные стационары. Врачи подтвердили 16 заболевшим сальмонеллез.
Ранее сообщалось, что во Владимире задержали 46-летнего жителя Московской области по аналогичной статье.