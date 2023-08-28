Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 28 августа 2023Силовые структуры

Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

Под Смоленском арестовали мужчину, избившего палками двух девушек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Смоленской области суд арестовал мужчину, который палками жестоко избил двух девушек на улице Рославля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

24 августа сообщалось, что на улице Красноармейской в Рославле к двум девушкам подошли два незнакомца и завели с ними разговор, во время которого произошел конфликт. Его причина не сообщается. Тем не менее один из мужчин взял деревянную палку и стал избивать девушек. Предположительно, его могли разозлить слова подружек о том, что он употреблял наркотики.

Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Десногорска.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    В Москве арестовали причастных к массовому отравлению горожан предпринимателей

    Французским фермерам заплатят за уничтожение вина

    Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать российский военный аэродром

    В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

    Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

    В российском туристическом автобусе случился пожар

    Стало известно о грозящем Месси наказании за отказ общаться с журналистами

    Последствия падения беспилотника в Подмосковье попали на видео

    В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости