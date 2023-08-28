Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

Под Смоленском арестовали мужчину, избившего палками двух девушек

В Смоленской области суд арестовал мужчину, который палками жестоко избил двух девушек на улице Рославля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

24 августа сообщалось, что на улице Красноармейской в Рославле к двум девушкам подошли два незнакомца и завели с ними разговор, во время которого произошел конфликт. Его причина не сообщается. Тем не менее один из мужчин взял деревянную палку и стал избивать девушек. Предположительно, его могли разозлить слова подружек о том, что он употреблял наркотики.

Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Десногорска.