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07:21, 28 августа 2023Бывший СССР

Пара российских снайперов ликвидировала группу ВСУ из десяти человек

Пара снайперов ЗВО за ночь помогла ликвидировать группу бойцов ВСУ из 10 человек

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

За одну ночь пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО) смогла обнаружить и ликвидировать наблюдателя противника, после чего помогла артиллерии уничтожить группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из десяти человек. Об этом рассказал российский снайпер, передает РИА Новости.

Задача снайперской пары в ночное время — принести дискомфорт людям, воюющим на другой стороне. Снайперы выполняли ее на расстоянии около 700 метров от украинских позиций. Обнаружить цели удается из-за их неосторожности, в основном когда кто-то из них использует источники света.

«Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть. Часто это происходит в больших группах, когда один из них включит фонарик — и вся группа будет сразу обнаружена, и мы наносим огневое поражение», — сказал снайпер ЗВО.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила гаубицу НАТО на краснолиманском направлении. Кроме того, «расчет БПЛА выявил координаты ВСУ», а артиллеристы поразили бронеавтомобиль и группу украинских военных, рассказали в Минобороны РФ.

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    Александра Синицына
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