Российская артиллерия уничтожила гаубицу НАТО на краснолиманском направлении

МО РФ: артиллерия ЦВО уничтожила гаубицу НАТО на краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на краснолиманском направлении натовскую гаубицу FH-70 во время боя. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

«Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, «расчет БПЛА выявил координаты ВСУ», а артиллеристы поразили бронеавтомобиль и группу украинских военных. Уничтожить мобильные средства противника удалось быстро благодаря «корректировки точности огня орудий в режиме реального времени», резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали атаки Вооруженных сил Украины под Старомайорным и Приютным в Донецкой народной республике. Также артиллерийским огнем была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного, уничтожены минометный расчет и опорный пункт ВСУ.

Кроме того, Минобороны в рамках специальной военной операции наметило три ключевых направления развития армии. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах всех видов, системах под управлением искусственного интеллекта и артиллерии.