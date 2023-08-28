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05:11, 28 августа 2023Россия

Российская артиллерия уничтожила гаубицу НАТО на краснолиманском направлении

МО РФ: артиллерия ЦВО уничтожила гаубицу НАТО на краснолиманском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на краснолиманском направлении натовскую гаубицу FH-70 во время боя. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

«Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, «расчет БПЛА выявил координаты ВСУ», а артиллеристы поразили бронеавтомобиль и группу украинских военных. Уничтожить мобильные средства противника удалось быстро благодаря «корректировки точности огня орудий в режиме реального времени», резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали атаки Вооруженных сил Украины под Старомайорным и Приютным в Донецкой народной республике. Также артиллерийским огнем была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного, уничтожены минометный расчет и опорный пункт ВСУ.

Кроме того, Минобороны в рамках специальной военной операции наметило три ключевых направления развития армии. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах всех видов, системах под управлением искусственного интеллекта и артиллерии.

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    Марина Совина
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