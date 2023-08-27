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14:10, 27 августа 2023Россия

Минобороны в рамках СВО наметило три ключевых направления развития армии

МО РФ: БПЛА, системы под управлением ИИ, артиллерия — направления в рамках СВО

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Минобороны России в рамках специальной военной операции (СВО) наметило три ключевых направления развития армии. Об этом рассказал корреспонденту «Звезды» начальник главного управления инновационного развития в ведомстве Александр Осадчук.

Он отметил, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) всех видов, системах под управлением искусственного интеллекта (ИИ) и артиллерии.

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«Современная война — это война беспилотников различных видов. Второе — системы управления и технологии искусственного интеллекта. Это время принятия решений, это объемы информации, аналитика, объективность. Ну и конечно, это артиллерия. Это средства поражения. Артиллерия — бог войны», — заявил Осадчук.

26 августа оборонное ведомство отчиталось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили пять контратак со стороны украинской армии.

Тогда были ликвидированы около 40 украинских военнослужащих. Кроме того, штурмовые группы ВС РФ овладели двумя опорными пунктами на купянском направлении.

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    Сергей Истомин
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