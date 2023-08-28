Россиянин не захотел переезжать в новостройку и устроил стрельбу

Житель Ноябрьска не захотел переезжать в новостройку и устроил стрельбу

Житель города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе устроил стрельбу, чтобы не менять жилье. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «360».

Огонь открыл 61-летний мужчина. Он отказался переезжать из своей квартиры в новостройку. Дом, в котором сейчас проживает стрелок, был признан аварийным в 2016 году. Власти приняли решение предоставить россиянину новое жилье, однако по неизвестным причинам он не захотел выселяться из прежнего.

По данным канала, у стрелка есть задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию на сумму около 6,5 тысячи рублей. Мужчина отказывается сдаваться сотрудникам правоохранительных органов. Информация о пострадавших в ходе стрельбы не уточняется.

В июле жительница Воронежа вооружилась арбалетом и запретила рабочим менять лифт в многоквартирном доме. Она заявила, что прострелит ноги тем, кто решится оказать ей сопротивление. Совой поступок женщина объяснила тем, что управляющая компания заставляет проживающих в здании менять лифты за собственные деньги.