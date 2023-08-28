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20:09, 28 августа 2023Силовые структуры

Бывшую российскую преподавательницу осудили за взятки

В Саратове суд приговорил бывшую преподавательницу за взятки от 4 студентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Саратове суд признал виновной в получении взяток бывшую преподавательницу учреждения среднего профессионального образования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ее приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение двух с половиной лет.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год женщина взяла от четырех студентов более 61 тысячи рублей за сдачу зачетов и экзаменов по различным дисциплинам и написанию дипломных работ. Деньги она получала как наличными, так и на банковский счет.

Ранее в Самаре доцента кафедры одного из вузов задержали за получение взятки в 225 тысяч рублей от студентов.

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    Варвара Митина
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