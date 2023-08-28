Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 28 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли из танка Брянскую область

Shot: ВСУ обстреляли из танка поселок Алес Брянской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка поселок Алес Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, противник предпринял атаку на приграничный поселок накануне, 27 августа, днем.

Всего по российской территории было выпущено 10 танковых снарядов калибра 125 миллиметров, утверждает Shot. В результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, разрушений на земле также удалось избежать. Власти Брянской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле со стороны ВСУ села Кирилловка.

Тогда были повреждены четыре жилых домовладения. Также частично оказалось нарушено энергоснабжение. Информации о пострадавших не поступало.

До этого украинские диверсанты предприняли попытку прорыва границы в Климовском районе Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    В Москве арестовали причастных к массовому отравлению горожан предпринимателей

    Французским фермерам заплатят за уничтожение вина

    Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать российский военный аэродром

    В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

    Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

    В российском туристическом автобусе случился пожар

    Стало известно о грозящем Месси наказании за отказ общаться с журналистами

    Последствия падения беспилотника в Подмосковье попали на видео

    В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости