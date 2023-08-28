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15:51, 28 августа 2023Из жизни

Обокравшие квартиру воры оставили записку с извинениями

В Италии воры оставили хозяевам квартиры записку с извинениями

Фото: ilgazzettino.it

В итальянской коммуне Кьонс, провинция Порденоне, обокравшие квартиру взломщики извинились перед хозяевами при помощи записки. Об этом сообщает Il Gazzettino.

Воры забрались в квартиру, пока жильцы были в отъезде, но не обнаружили ничего, заслуживающего похищения. Отчаявшись, преступники забрали кофемашину и аэрогриль. Перед уходом они написали жильцам: «Сожалеем, но у нас нет денег, а мы хотим есть. Понимаем, что у вас тоже ничего нет. Не стоит переживать».

Полиции пока не удалось выйти на след похитителей, потому что, не считая записки с извинениями и грамматическими ошибками, они не оставили никаких улик.

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В последние месяцы квартирные кражи в регионе Порденоне участились. Почти всегда они происходят, когда хозяева в отъезде. Правоохранители советуют жителям региона проявлять особую внимательность, закрывать двери и окна и сообщать о подозрительных личностях соседям и полиции.

Ранее сообщалось, что в Индии неизвестные взломали ворота дома пожилого мужчины. При этом грабители ничего не похитили и к тому же оставили хозяину денег.

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    Антонина Черташ
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