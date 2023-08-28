Россиянам назвали самую безвкусную верхнюю одежду

Стилистка Хохлова назвала россиянам тренч с погонами безвкусной верхней одеждой

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам самую безвкусную одежду на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

При выборе тренча эксперт советует обращать внимание на детали. В первую очередь, у данной вещи должны присутствовать кокетка (отрезная деталь вещи, которая пришивается к спине и обеспечивает защиту от ветра, — прим. «Ленты.ру») и английский воротник. «Еще бывают погоны, но если у вас широкие плечи, избегайте этого элемента», — предупредила специалистка.

Также, по мнению Хохловой, тренч должен быть сшит из водоотталкивающей ткани и иметь оптимальную длину — от колена и до середины щиколотки.

Ранее стилистка Наталья Осиновская перечислила россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. По словам эксперта, в предстоящем сезоне актуальными будут кожаные вещи, деним, платья и юбки с разрезами. Помимо этого, специалистка посоветовала обратить внимание на брючные костюмы оверсайз и приталенного силуэта.