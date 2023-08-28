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18:14, 28 августа 2023Ценности

Россиянам назвали самую безвкусную верхнюю одежду

Стилистка Хохлова назвала россиянам тренч с погонами безвкусной верхней одеждой

Фото: Unsplash

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам самую безвкусную одежду на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

При выборе тренча эксперт советует обращать внимание на детали. В первую очередь, у данной вещи должны присутствовать кокетка (отрезная деталь вещи, которая пришивается к спине и обеспечивает защиту от ветра, — прим. «Ленты.ру») и английский воротник. «Еще бывают погоны, но если у вас широкие плечи, избегайте этого элемента», — предупредила специалистка.

Также, по мнению Хохловой, тренч должен быть сшит из водоотталкивающей ткани и иметь оптимальную длину — от колена и до середины щиколотки.

Ранее стилистка Наталья Осиновская перечислила россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. По словам эксперта, в предстоящем сезоне актуальными будут кожаные вещи, деним, платья и юбки с разрезами. Помимо этого, специалистка посоветовала обратить внимание на брючные костюмы оверсайз и приталенного силуэта.

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    Мария Винар
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