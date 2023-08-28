УАЗ запустит сборку автомобилей в одной стране

УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

Автомобильный завод УАЗ планирует начать производство автомобилей всего модельного ряда бренда в технопарке «Чирчик», в Узбекистане, сообщает Autonews.ru.

Сроки запуска работ пока не озвучивались. Известно, что представители УАЗа уже посетили Узбекистан, где провели на площадке переговоры и обсудили перспективы сотрудничества.

«Чирчик», обладающий развитой инженерной инфраструктурой, расположен на 29 гектарах. Он предназначен для локализации производств зарубежных и местных компаний на территории страны. В технопарке российским гостям рассказали о возможностях для инвесторов, получивших статус резидента, говорится в его Telegram-канале.

Помимо этого автомобили УАЗ могут начать производить в Гане и других странах Африки. Об интересе к сборке российских машин говорил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. В августе стало известно, что делегация из Ганы посетит российский автомобильный завод «УАЗ», чтобы ознакомиться с промышленной площадкой и перенять опыт производства.

