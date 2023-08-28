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11:08, 28 августа 2023Мир

Избиратели США оценили негативные факторы преклонного возраста Байдена

AP: возраст Байдена вызывает больше опасений у американцев, чем возраст Трампа

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Возраст президента США Джо Байдена негативно влияет на уровень его поддержки среди американцев. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на новый соцопрос Центра исследований связей с общественностью (AP-NORC), принадлежащего изданию.

Новый опрос AP-NORC показал, что преклонный возраст Байдена вызывает больше опасений у избирателей и может негативно сказаться на его предвыборной кампании 2024 года. «В общей сложности 77 процентов опрошенных оценили, что Байден слишком стар, чтобы оставаться президентом еще четыре года. Так говорят не только 89 процентов республиканцев, но и 69 процентов демократов».

При этом только три процента участников опроса назвали экс-президента США Дональда Трампа «рассеянным» в качестве первого фактора и лишь один процент использовали слово «старый».

На момент прихода к власти в 2017 году, 70-летний Трамп стал самым старым президентом в истории США, побив рекорд Рональда Рейгана, ставшего президентом в 69 лет. Рекорд вновь был побит Байденом в 2021 году — он был избран на пост президента в 78 лет.

Ранее Байден рассказывал, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста. «Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — пошутил глава государства.

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    Максим Габриелян
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