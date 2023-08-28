Стало известно о безуспешных попытках ВСУ вернуть позиции в Харьковской области

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки вернуть позиции в Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них», — сказал Ганчев.

Также стало известно, что самые сильные бои происходят в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. «Сопротивление очень ожесточенное там происходит», — рассказал Ганчев.

Ранее Вооруженные силы России отразили наступление украинской армии в Харьковской области, нанеся артиллерийский удар по бронегруппе противника.