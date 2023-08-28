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12:19, 28 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о безуспешных попытках ВСУ вернуть позиции в Харьковской области

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки вернуть позиции в Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них», — сказал Ганчев.

Также стало известно, что самые сильные бои происходят в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. «Сопротивление очень ожесточенное там происходит», — рассказал Ганчев.

Ранее Вооруженные силы России отразили наступление украинской армии в Харьковской области, нанеся артиллерийский удар по бронегруппе противника.

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