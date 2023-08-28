В Европе предсказали заморозку конфликта на Украине

Премьер Чехии Фиала: отсутствие успехов Киева приведет к заморозке конфликта

Несмотря на продолжение военной и гражданской помощи Киеву от НАТО и Евросоюза (ЕС), отсутствие успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте приведет к заморозке конфликта из-за патовой ситуации. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Politico.

«Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались невелики и их становятся все меньше и меньше», — заявил политик, имея в виду результаты украинского контрнаступления. Он также отметил, что российские успехи «нервируют чешские власти» в контексте конфликта на Украине.

Ранее западные инструкторы ВСУ признали, что украинские военные не смогли достичь значимого прогресса в контрнаступлении. «Сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы сил РФ и использование ими беспилотников — вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах», — заявил заместитель главы учебной миссии ЕС Мартин Бонн.