Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 28 августа 2023Мир

В Европе предсказали заморозку конфликта на Украине

Премьер Чехии Фиала: отсутствие успехов Киева приведет к заморозке конфликта
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несмотря на продолжение военной и гражданской помощи Киеву от НАТО и Евросоюза (ЕС), отсутствие успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте приведет к заморозке конфликта из-за патовой ситуации. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Politico.

«Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались невелики и их становятся все меньше и меньше», — заявил политик, имея в виду результаты украинского контрнаступления. Он также отметил, что российские успехи «нервируют чешские власти» в контексте конфликта на Украине.

Ранее западные инструкторы ВСУ признали, что украинские военные не смогли достичь значимого прогресса в контрнаступлении. «Сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы сил РФ и использование ими беспилотников — вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах», — заявил заместитель главы учебной миссии ЕС Мартин Бонн.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    Польша и Прибалтика выдвинули требования Белоруссии

    Эксперты назвали два самых эффективных упражнения на пресс

    Названа тройка самых надежных валют для вложений

    В российском приграничном регионе уволили главу одного из районов

    Россиян предупредили об осложнении ситуации с COVID-19 из-за нового штамма

    Литва заявила о готовности закрыть КПП на границе с Белоруссией

    Российский стилист назвал трендовую обувь на осень

    Россиянин пронес на встречу с сенатором муляж гранаты

    Россияне застряли в 50-километровых пробках в Краснодарском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости