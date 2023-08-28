GT: излишнее внимание Запада к Украине разозлило развивающиеся страны

Излишнее внимание Запада к Украине разозлило развивающиеся страны, заявил обозреватель Мартин Жак в своей статье для Global Times (GT).

Автор материала отметил, что Запад старательно игнорировал их проблемы развивающихся стран и «придавал войне на Украине гораздо большее значение».

По его словам, западные страны всегда воспринимал развивающиеся государства как должное и предполагали, что они встанут на их позицию в украинском вопросе. Однако многие страны отказались присоединяться к санкциям против России, написал обозреватель. Он добавил, что это сильно снизило их эффективность.

Ранее бывший премьер Италии Джузеппе Конте признал провал стратегии Североатлантического альянса в отношении Украины. «Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России», — сказал он.