Орнитологи займутся спасением прилетевшего на Байкал краснокнижного аиста

Орнитологи займутся спасением черного аиста, поселившегося на Байкале

Орнитологи Иркутской области займутся спасением краснокнижного черного аиста, который недавно поселился на крупнейшем острове озера Байкал Ольхоне. Об этом сообщает «Российская газета».

Несколько недель назад жители поселка Хужир, располагающегося на Ольхоне, сообщили, что на острове была замечена редкая птица. Специалисты изучили присланные им фотографии и видео и пришли к выводу, что молодой аист, вероятно, не успел окрепнуть и отбился от своей стаи во время перелета в Китай, Индию или Африку.

По мнению орнитологов, птица едва ли сможет пережить зиму, если ей не помогут люди. В связи с этим специалисты решили отловить аиста и на время холодов передать его в Иркутскую зоогалерею. В настоящее время запрос на проведение операции по спасению птицы уже направлен в Росприроднадзор, который должен санкционировать подобное вмешательство в судьбу аиста.

Ранее в августе сообщалось, что в Бурятии выпустили на волю крякву, спасенную несколько месяцев назад на одной из автомобильных дорог региона. Птица сразу прибилась к сородичам.