Анна Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на вечеринке. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя певица предстала в облегающем комбинезоне нюдового оттенка с бледно-голубыми полосами, длинными рукавами и украшением в виде блестящих геометрических фигур на ткани. Также звезда дополнила образ серебристыми сапогами на платформе, которые были оформлены металлическими сердцами.

В подписи артистка указала, что посетила торжество в честь дня рождения визажистки Наталии Носокас. «Горжусь, что из десяти человек в нашей компании алкоголь пили только трое», — подписала снимки знаменитость.

Ранее российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде после отказа от спиртных напитков. На размещенном кадре 33-летняя инфлюэнсерша предстала напротив зеркала в фиолетовых трусах с низкой посадкой и синей майке на широких бретелях.