Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике

Минобороны России: над Черным морем был сбит украинский беспилотник

В небе над акваторией Черного моря был сбит украинский беспилотник. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка совершить атаку по объектам на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

«Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря», — пояснили в оборонном ведомстве.