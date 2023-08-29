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15:37, 29 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике

Минобороны России: над Черным морем был сбит украинский беспилотник

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

В небе над акваторией Черного моря был сбит украинский беспилотник. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка совершить атаку по объектам на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

«Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря», — пояснили в оборонном ведомстве.

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    Никита Абрамов
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