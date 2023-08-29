Всероссийский фестиваль уличного искусства стартовал в Ярославской области

Фестиваль уличного искусства «Ярстритарт» стартовал в Ярославской области

Всероссийский фестиваль уличного искусства «Ярстритарт» в понедельник, 28 августа, стартовал в Ярославской области. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу правительства региона «Интерфакс», мероприятие собрало порядка сотни лучших художников со всех уголков страны.

В этом году темой фестиваля стала интерпретация русской живописи, а также Год педагога и наставника.

Участникам фестиваля предстоит создать около 25 новых арт-объектов в пяти городах региона — в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Тутаеве и Ростове Великом.

Согласно планам организаторов, в Ярославле новые арт-объекты украсят опоры Толбухинского моста, фасад Камерного театра, спортивный стадион ЯГТУ, Речной вокзал, ТЦ «Вегас», «Дом муз» и ЦНТИ.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана Казани пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция».