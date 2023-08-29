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14:42, 29 августа 2023Экономика

В России назвали среднюю стоимость цветов в преддверии 1 сентября

«Известия»: средняя стоимость букетов в России к 1 сентября составит 2965 рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам августа 2023 года средняя стоимость букета цветов в России составила 2965 рублей, что на девять процентов выше показателя аналогичного периода 2022-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков маркетплейса Flowwow.

При этом средние цены на корзиночные комплекты оказались на уровне 5790 рублей и на 19 процентов превысили прошлогоднее значение. Покупка же авторских композиций и монобукетов обойдется россиянам в среднем в 3165 и 2825 рублей соответственно. Годовой прирост на каждую категорию составил 10 процентов, уточнили эксперты.

Остальные категории подорожали в меньшей степени. Средняя стоимость цветов в коробке увеличилась на пять процентов до 2815 рублей, а цены на букеты из сухоцветов — на четыре процента до 2050 рублей, заключили в пресс-службе компании.

Ранее аналитики маркетплейса «Мегамаркет» сообщили, что по итогам августа 2023 года минимальный набор школьника из рюкзака, тетрадей, альбома, ручек, карандашей и фломастеров обошелся родителям в среднем в 5 тысяч рублей. В то же время цены на базовый набора школьной одежды для девочек и мальчиков составили 31 тысячу и 24 тысячи рублей соответственно. Лидерами по темпам подготовки детей к 1 сентября оказались жители Татарстана, Чувашии, Мордовии, Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики.

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    Анатолий Акулов
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