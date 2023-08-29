Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 29 августа 2023Россия

Российских школьников начнут учить по единым государственным учебникам

В России школьников начнут учить по единым государственным учебникам

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В школах России с 1 сентября начнут действовать единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам. Изменения ранее анонсировало Министерство просвещения страны, сообщает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, действие единых стандартов будет распространяться в том числе на родной язык и родную литературу, а также предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне.

По всем предметам планируется создание единых государственных учебников. «Требования к их содержанию будет определять министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации», — указали в пресс-службе министерства.

Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 сентября 2022 года. Согласно новым нормам, школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали об отсутствии у Путина планов приехать на похороны Пригожина

    Стилистка раскрыла способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды

    Тысячи пилотов в США скрыли психические заболевания и попались

    В России подорожает самый популярный автомобиль

    В России спрогнозировали рекордные продажи легковых автомобилей

    В российском регионе отменили школьные линейки для большинства классов

    В российских регионах началась нехватка газа для автомобилей

    В Кремле оценили слова Папы Римского о России и ее истории

    Кремль заявил о втягивании Запада в конфликт с Украиной

    Кремль прокомментировал заявление Киева о согласовании ударов по Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости