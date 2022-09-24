Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах

Президент Путин подписал закон о введении в школах единых общеобразовательных программ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении в школах единых общеобразовательных программ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что подписанный закон также предусматривает введение полномочий Министерства просвещения России на госзаказы и пособий для учебных учреждений.

Ранее законопроект о введении единых общеобразовательных программ в школах был принят депутатами Госдумы. Как пояснила глава комитета парламента по просвещению Ольга Казакова, принятие соответствующих «золотых стандартов» позволит установить потолок, ниже которого дать школьнику знания нельзя.