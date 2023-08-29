Прокуратура ФРГ задержала бизнесмена по обвинению в поддержке России

Прокуратура ФРГ обвинила бизнесмена в поставках в Россию частей для БПЛА

Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест владельца одной из немецких компаний, он обвиняется в налаживании поставок частей и электронных компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Поставки оцениваются следователями как нарушение Закона о внешней торговле и антироссийского санкционного правового режима. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте органа.

Следователи из Карлсруэ обвиняют Вальдемара В. в том, что бизнесмен якобы продавал в Россию электронные компоненты для российских беспилотников «Орлан-10» в период с 2020 по март 2023 года через собственную компанию. Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело с 26 эпизодами.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ арестовала гражданина Германии, суд уже обвинил его в организации поставок в Россию оружейных станков, предназначенных для производства снайперских винтовок. Для этого использовались компании из Литвы, Швейцарии и Канады. Сумма сделки составила около 2 миллионов евро. Арестованный является управляющим директором немецкой компании, которая занимается производством и торговлей станками. Его задержали во Франции 10 августа, а арестовали в аэропорту Штутгарта 22 августа, куда его доставили из соседней страны.