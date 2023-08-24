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12:31, 24 августа 2023Мир

В ФРГ арестовали подозреваемого в сотрудничестве с российскими оружейниками

Прокуратура ФРГ: арестован организатор поставок оружейных станков в Россию
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Harald Tittel / Reuters

В Германии арестован гражданин ФРГ. Он подозревается в организации поставок оружейных станков в Россию. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Как утверждает ведомство, еще в 2015 году гражданин ФРГ Улли С. пытался организовать поставку в Россию станков, использующихся при производстве снайперских винтовок. Для этого использовались компании из Литвы, Швейцарии и Канады. Сумма сделки составила около 2 миллионов евро.

Арестованный является управляющим директором немецкой компании, которая занимается производством и торговлей станками. Его задержали во Франции 10 августа, а арестовали в аэропорту Штутгарта 22 августа, куда его доставили из соседней страны.

В Генпрокуратуре ФРГ напомнили, что в 2014 году ввели запрет на поставки в Россию как оружия, так и товаров двойного назначения.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок признала отсутствие эффекта от антироссийских санкций. По ее словам, украинский конфликт невозможно прекратить «рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств».

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    Александр Слабиев
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