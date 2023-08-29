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11:43, 29 августа 2023Бывший СССР

Украинские военные пожаловались на M113 времен войны во Вьетнаме

Guardian: в ВСУ пожаловались на предоставленные Киеву M113 вместо БМП Bradley

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные пожаловались на то, что вместо американских БМП Bradley Киеву предоставили M113, которые начали выпускать во время войны во Вьетнаме. Об этом сообщает газета Guardian.

Речь идет о военнослужащих 32-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая действует на купянском направлении.

«Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley..., но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме», — сообщает издание.

Бронетранспортеры М113 начали производить в 1960-х годах. Наиболее длительно и активно они применялись в ходе Вьетнамской войны.

Ранее военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что украинские танкисты и водители не оправдали ожиданий западных стран — там рассчитывали на более умелое обращение с техникой. Он отметил, что украинские войска потеряли большое количество полученных единиц боевых машин.

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    Алевтина Запольская
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