Guardian: в ВСУ пожаловались на предоставленные Киеву M113 вместо БМП Bradley

Украинские военные пожаловались на то, что вместо американских БМП Bradley Киеву предоставили M113, которые начали выпускать во время войны во Вьетнаме. Об этом сообщает газета Guardian.

Речь идет о военнослужащих 32-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая действует на купянском направлении.

«Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley..., но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме», — сообщает издание.

Бронетранспортеры М113 начали производить в 1960-х годах. Наиболее длительно и активно они применялись в ходе Вьетнамской войны.

Ранее военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что украинские танкисты и водители не оправдали ожиданий западных стран — там рассчитывали на более умелое обращение с техникой. Он отметил, что украинские войска потеряли большое количество полученных единиц боевых машин.