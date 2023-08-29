50-летнюю Гвинет Пэлтроу засняли на улице без макияжа и с седыми волосами

Папарацци засняли американскую актрису кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу в естественном виде на улице в Беверли-Хиллз, США. Соответствующий материал публикует Page Six.

На размещенных кадрах 50-летняя звезда предстала в черном топе с глубоким декольте и широких белых брюках с завышенной талией. Образ артистка дополнила золотистой цепочкой на шее и кроссовками на толстой подошве. При этом она не стала наносить макияж и скрывать седину на отросших корнях волос.

Отмечается, что знаменитость посетила семейный ужин в ресторане Mr Chow, на котором также присутствовали ее 17-летний сын Моузес Мартин и 52-летний муж — телевизионный сценарист, режиссер и продюсер Брэд Фэлчак.

Ранее американская актриса Шэрон Стоун показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. На размещенном снимке 65-летняя знаменитость запечатлена на массажном столе в черной футболке. Она прикрыла нижнюю часть тела белым одеялом с изображениями колибри.