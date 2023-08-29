Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа решили закрыть

Variety: сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона

Сериал HBO «Кумир» с участием франко-американской актрисы и модели Лили-Роуз Депп и канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, решили закрыть после первого сезона из-за критики. Об этом пишет Variety.

«"Кумир" был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы довольны сильным откликом аудитории. После долгих раздумий HBO, а также создатели и продюсеры, решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны авторам, актерам и съемочной группе за их невероятную работу», — сказал представитель HBO.

Ранее Лили-Роуз Депп ответила на критику «Кумира». По словам актрисы, сексуальные сцены, которые вызвали неоднозначную реакцию, были намеренными и сознательными.

Сюжет раскритикованного еще до выхода проекта рассказывает о молодой певице Джоселин в исполнении дочери Джонни Деппа, у которой завязываются романтические отношения с хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе (The Weeknd).