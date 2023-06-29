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15:28, 29 июня 2023Культура

Дочь Джонни Деппа ответила на критику сериала «Кумир»

Актриса и модель Лили-Роуз Депп ответила на критику сериала HBO «Кумир»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп ответила на критику сериала HBO «Кумир» с ее участием. Ее цитирует Vogue.

По словам актрисы, сексуальные сцены, которые вызвали неоднозначную реакцию критиков, были намеренными и сознательными. «Мы знали, что создаем нечто провокационное и не отмахиваемся от этого. Это то, о чем я знала и намеревалась сделать с самого начала. Меня никогда не интересовало создание чего-то пуританского», — сказала дочь актера Джонни Деппа.

Она также подчеркнула, что тот факт, что сериал нравится не всем, считает нормальным. «Признаться, я никогда не чувствовала себя более защищенной на съемочной площадке. Так что когда дело доходит до наготы и рискованного характера роли, с моей стороны все сделано сознательно. Это было поистине важно для меня, и я была взволнована тем, что собираюсь делать. Я этого не боюсь», — добавила Депп.

Ранее зрители назвали канадского поп-певца Эйбела Тесфайе, более известного как The Weeknd, извращенцем из-за сексуальной сцены в раскритикованном сериале.

До этого Лили-Роуз Депп обвинили в чрезмерной демонстрации груди и ягодиц в шоу. Сам сериал режиссера Сэма Левинсона, который известен работой над «Эйфорией», может стать одним из самых низкооцененных проектов. После премьеры на Каннском кинофестивале шоу получило 9 баллов из 100 возможных на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes и оценку 27 из 100 на сайте Metacritic.

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    Варвара Кошечкина
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