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09:37, 29 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании iPhone

Аналитик MRG Муртазин: цены на технику Apple в России могут вырасти на 20 %

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

iPhone и другую технику Apple ждет резкое подорожание, и рост цен в России будет сильнее, чем в остальном мире. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит РИА Новости.

Основным фактором увеличения стоимости гаджетов станет нестабильность в глобальной экономике, которая приводит к удорожанию компонентов и сокращению производства. Так, цены на технику Apple могут вырасти на 12-13 процентов в зависимости от рынка.

«В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту — в среднем на 20%», — предупредил эксперт.

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По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, российские продавцы и дистрибьюторы не смогут оставить цены на текущем уровне на фоне мирового роста цен. Так как официально Apple не поставляет технику в Россию, стоимость гаджетов будет зависеть от импортеров, которые «очевидно, не будут работать себе в убыток».

Ранее эксперты Bloomberg предрекли новый рост цен на продукцию Apple из-за напряженности между США и Китаем, возникшей из-за попытки американской стороны ограничивать технологический рост КНР. Отношения двух стран вынуждают американские компании выводить производства с территории Китая в другие азиатские страны, поэтому разделение глобальной цепи поставок отразится на стоимости товаров, заявили аналитики.

По мнению инсайдера Йогеша Брара, в скором времени ведущие производители смартфонов поднимут цены на свои устройства. Флагманские телефоны вырастут в цене на 50-200 долларов, или примерно на 5-20 тысяч рублей. Среди таких гаджетов Брар назвал Google Pixel 8, iPhone 15, Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24.

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    Вячеслав Агапов
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