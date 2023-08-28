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04:34, 28 августа 2023Экономика

Продукции Apple предрекли подорожание из-за напряженности между США и Китаем

Bloomberg: продукция Apple подорожает из-за напряженности между США и Китаем

Фото: Mike Segar / Reuters

Продукция Apple может подорожать из-за напряженных отношений США и Китая, которая возникла из-за попытки американской стороны ограничивать технологический рост КНР. Это предрекло агентство Bloomberg.

Отношения двух стран вынуждают американские компании выводить производства с территории Китая в другие азиатские страны, разделение глобальной цепи поставок может сказаться на стоимости товаров. Сейчас около 80 процентов партнеров Apple по производству связаны с КНР.

Не менее 15 подрядчиков компании теперь сосредоточены в Индии, новая модель iPhone 15 также будет производиться в этой стране. При этом в Индии и Вьетнаме ненадежное обеспечение электричеством и водой, менее развитая инфраструктура, поэтому компания может терпеть более серьезные издержки.

«Возможно, рост затрат не в полной мере отразится на окончательной цене, так как это может повредить рынку», — высказал мнение эксперт Bloomberg Intelligence Стивен Ценг.

Ранее США ограничили инвестиции в высокотехнологические отрасли КНР по указу президента Джо Байдена. Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин оставляет за собой право принять меры в ответ на ограничения США в сфере инвестиций. Пекин надеется, что Соединенные Штаты будут уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции.

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    Александра Синицына
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