Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:02, 29 августа 2023Экономика

Власти России обозначили потребность в аттракционах

Мишустин: нужно проработать возможность производить аттракционы внутри России

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Власти России обозначили потребность в канатных дорогах и аттракционах. Производить «важное для развития туризма оборудование» необходимо внутри страны, а не закупать его за рубежом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Важно тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники». Определить потребность в устройствах, в машинах, в оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса. Я бы сказал так: все то, что мы раньше закупали за рубежом», — поставил задачу профильным ведомствам глава правительства.

По словам Мишустина, проблем со спросом на карусели и аттракционы в России нет, он будет только расти. Поэтому необходимо оценить возможности отечественной промышленности и понять, что и в каком объеме нужно производить.

Весной 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила власти продлить программу субсидий для отрасли и выделить из бюджета еще сто миллиардов рублей. Перевозчики заявили, что компенсация их операционных расходов в условиях санкций позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на год — более 100 миллионов человек.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военный объяснил сложность перехвата украинской ракеты «Нептун»

    Диетолог назвала замедляющий старение сухофрукт

    Стало известно о первом после выдачи ордера МУС иностранном визите Путина

    Агрессивная мартышка напала на трех человек на улицах Стамбула

    Дана Борисова оценила идею безалкогольного all inclusive в Турции

    Румыния призвала к увеличению военного присутствия США в стране

    Россиянам назвали способы облегчить выплату ипотеки

    Мощное наводнение в Европе попало на видео

    К Тимати перешел контроль над сетью Domino’s Pizza в России

    Власти России обозначили потребность в аттракционах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости