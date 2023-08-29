Власти России обозначили потребность в аттракционах

Мишустин: нужно проработать возможность производить аттракционы внутри России

Власти России обозначили потребность в канатных дорогах и аттракционах. Производить «важное для развития туризма оборудование» необходимо внутри страны, а не закупать его за рубежом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Важно тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники». Определить потребность в устройствах, в машинах, в оборудовании для деятельности организаций всего туристического комплекса. Я бы сказал так: все то, что мы раньше закупали за рубежом», — поставил задачу профильным ведомствам глава правительства.

По словам Мишустина, проблем со спросом на карусели и аттракционы в России нет, он будет только расти. Поэтому необходимо оценить возможности отечественной промышленности и понять, что и в каком объеме нужно производить.

Весной 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила власти продлить программу субсидий для отрасли и выделить из бюджета еще сто миллиардов рублей. Перевозчики заявили, что компенсация их операционных расходов в условиях санкций позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на год — более 100 миллионов человек.