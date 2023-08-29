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12:01, 29 августа 2023Мир

Ватикан отреагировал на критику слов Папы Римского со стороны Киева

Ватикан опроверг империалистический характер слов Папы Римского

Фото: Vatican Media /­ Reuters

Ватикан отреагировал на критику слов Папы Римского Франциска со стороны Киева и опроверг приписываемый его речи «империалистический характер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ватикана в украинской столице.

«Папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи. Напротив, он является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, во всех народах и ситуациях. В том же ключе следует интерпретировать и слова понтифика, произнесенные 25 августа», — заявили в представительстве.

Ранее Папа Римский, выступая на Всероссийской встрече католической молодежи, заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи.

Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».

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    Виктория Кондратьева
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