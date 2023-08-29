Ватикан отреагировал на критику слов Папы Римского со стороны Киева

Ватикан опроверг империалистический характер слов Папы Римского

Ватикан отреагировал на критику слов Папы Римского Франциска со стороны Киева и опроверг приписываемый его речи «империалистический характер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ватикана в украинской столице.

«Папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи. Напротив, он является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, во всех народах и ситуациях. В том же ключе следует интерпретировать и слова понтифика, произнесенные 25 августа», — заявили в представительстве.

Ранее Папа Римский, выступая на Всероссийской встрече католической молодежи, заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи.

Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».