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15:58, 29 августа 2023Мир

Главы МИД России и Турции встретятся в Москве

Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан встретятся в Москве 31 августа

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Главы МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан 31 августа встретятся в Москве и проведут переговоры. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил ТАСС.

«Переговоры пройдут в Москве 31 августа», — сообщил собеседник агентства.

Ранее назвали возможную дату встречи президента России с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, они встретятся 4 сентября в Сочи и обсудят зерновую сделку.

До этого агентство Bloomberg писало, что лидеры России и Турции могут встретиться 8 сентября.

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    Александр Слабиев
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