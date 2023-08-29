Россиянам раскрыли способы выбрать мужское нижнее белье

Стилист Мария Петерсон призвала мужчин выбирать трусы с гульфиком

Модный стилист и экс-представитель Французской федерации прет-а-порте в России Мария Петерсон раскрыла россиянам способы выбрать мужское нижнее белье. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалистка предупредила, что чересчур узкие вещи нарушают кровоснабжение, что в будущем может привести к импотенции и бесплодию. По этой причине собеседница издания призвала приобретать трусы правильного размера. По ее словам, они не должны давить или врезаться в кожу, но при этом должны обеспечивать достаточную поддержку.

«Также важно, чтобы в конструкции мужского нижнего белья был гульфик — специальный кармашек для гениталий. Обязательно убедитесь, что в данном месте все швы плоские и ткань максимально мягкая», — подчеркнула она.

Помимо этого, Петерсон отметила важность качественного материала изделия. Она уточнила, что ткань должна быть дышащей, приятной на ощупь и максимально натуральной. «Доля синтетических волокон не должна составлять более десяти процентов. В противном случае произойдет перегрев, который имеет крайне негативные последствия для мужского здоровья», — пояснила стилист.

При этом эксперт уточнила, что модель трусов стоит выбирать, руководствуясь личными предпочтениями.

Плавки, их еще иногда называют слипами или брифами, обеспечивают наилучшую поддержку и свободу движения, поэтому это самый подходящий вариант для занятий спортом, но при частой носке порой данная модель может натирать и вызвать раздражение в области бедра. Боксеры или трусы-шорты, в свою очередь, очень комфортные и совершенно незаметны под одеждой, в отличие, например, от семейных трусов. Кроме того, они подходят мужчинам с абсолютно любой фигурой и телосложением Мария Петерсон стилист

Ранее сообщалось, что мужские трусы стали трендом у женщин в 2023 году. По информации издания Daily Star, знаменитости и инфлюэнсеры принялись массово появляться на публике в мужском белье, используя его в качестве шортов. Среди звезд, последовавших данному тренду, оказались, например, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид.